Juventus e adidas presentano oggi l'Away Kit 2023/2024, ispirato al Monte Rosa che svetta imponente su Torino. La nuova maglia mette in evidenza un cambiamento di design rispetto agli anni precedenti. Prevalentemente bianco, il nuovo look fresco vanta un'estetica accattivante che riflette le iconiche cime glaciali innevate delle Alpi italiane. Salendo sulla sua base bianca nitida, le strisce grigie e l'iconico rosa Juventus mostrano una trama scoscesa che rispecchia, appunto, la parete rocciosa del Monte Rosa che punteggia lo skyline della città. Il risultato è una divisa dallo stile elegante, con un evidente richiamo a Torino in un'ottica originale e sorprendente.



Venendo alle caratteristiche tecniche, la versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre giocano. La versione del kit per i tifosi, invece, è dotata della tecnologia AEROREADY che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto. Progettata per supportare i giocatori nelle loro prestazioni, questa maglia è realizzata con materiali riciclati al 100% ed è soltanto una delle soluzioni adidas per aiutare a eliminare i rifiuti di plastica.



Quando l'esordio? La nuova divisa sarà indossata per la prima volta in occasione delle amichevoli pre-season dei bianconeri e sarà disponibile per l'acquisto da lunedì 10 luglio 2023