La Juve e Radio Deejay stipulano una nuova partnership: le radiocronache delle partite in Champions League saranno infatti trasmesse dall'emittente radiofonica privata nazionale fondata da Claudio Cecchetto, che per la prima volta entra nel calcio. Affiancherà il club bianconero, il più seguito in Italia con una community di oltre 34 milioni di followers su Faceboook, 14 milioni su Instagram e oltre 9 milioni su Twitter.



LE PAROLE DI LINUS - Ecco le parole di Linus, direttore artistico di Deejay: "Difficile per me essere obiettivo, Deejay è la mia radio e la Juve la mia squadra... però questo mi sembra un momento speciale per il calcio italiano e la Juventus ancora una volta è la squadra che sta aprendo la strada. Sembra la storia di Radio Deejay..."