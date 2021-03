Mancano ancora undici giornate alla fine del campionato, ma iniziano a trapelare le prime immagini della prima maglia della Juventus per la stagione 2021/22. A fornirle è il sito specializzato Footyheadlines.com, che offre una panoramica sull'home kit firmato Adidas: tornano le classiche strisce bianconere piene e non più 'slavate' come nella stagione corrente, quattro bianche e cinque nere su fronte, maniche e parte bassa della schiena. Il logo del club e quello Adidas saranno bianchi, oro per le stelle.



Il tema sarà il decimo anniversario dello Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium) e un altro dettaglio celebrativo emerge dal pallone: '10 years at home', '10 anni a casa' si legge sulla sfera, con la 'A' di 'years' stilizzata per rappresentare l'iconico arco sullo stadio.