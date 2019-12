Ivan Rakitic resta una prima scelta, non solo un piano b per la Juve. Ma portarlo a Torino, stagione dopo stagione, resta difficile. Il Barcellona non abbassa le pretese, così come il croato continua a chiedere almeno 8 milioni netti di ingaggio. Ma l'ostacolo più grande resta la contropartita chiesta dai blaugrana: Federico Bernardeschi. Che la Juve attualmente non è intenzionata a cedere.