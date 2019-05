ESCLUSIVA: Possibile spoiler maglia away #Juve 19/20

Così fosse sarebbero confermate ns proiezioni di novembre [https://t.co/pKKqK6Fl6o] e quella sull'inserto camouflage [https://t.co/sBFlWc0XA0]. Dubbi da appurare con img ufficiali. #JuJersey

— La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) 31 maggio 2019

Dopo le prime immagini della terza maglia dellaper la prossima stagione, che hanno fatto seguito all'ufficialità per la prima casacca per il, sono arrivate foto esclusive da parte del portale dedicato La Maglia Bianconera (Twitter: @La_Bianconera) riguardanti laSi tratta di una maglia bianca con inserto camouflage, con scritte e sponsor di colore rosso, che dovrebbe essere presente come colore principale sui pantaloncini e, di nuovo abbinato al bianco, sui calzettoni.