Dopo aver preso Arthur dal Barcellona in cambio di Pjanic, la Juventus cerca un altro centrocampista sul mercato. Nel mirino c'è il regista italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho. Sempre secondo Tuttosport, le piste alternative portano all'argentino Leandro Paredes del PSG (ex Roma) e soprattutto all'italiano Manuel Locatelli del Sassuolo (ex Milan).