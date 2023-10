La Juventus lavora su due tavoli in vista del prossimo mercato di gennaio. La priorità è regalare ad Allegri un nuovo centrocampista tra Samardzic (Udinese) e Hojbjerg (Tottenham), ma Giuntoli punta anche un esterno offensivo. In questo senso, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il possibile ritorno di Bernardeschi in prestito da Toronto rappresenta un'alternativa meno costosa rispetto a Berardi (Sassuolo) e Sudakov (Shakhtar Donetsk).