Si è ufficialmente conclusa ieri, con le visite mediche svolte dai due giocatori, la lunga trattativa tra Juventus e Genoa che ha visto Andrea Cambiaso e Radu Dragusin invertirsi le casacche.



L'operazione, imbastita da settimane ma rimasta a lungo in stallo a causa degli iniziali tentennamenti del difensore romeno, prevede una formula piuttosto articolata.



Per assicurarsi le prestazioni di Cambiaso i bianconeri verseranno ai rossoblù nove milioni di euro più alcuni bonus che potrebbero maturare nelle prossime stagioni. Dragusin, invece, si trasferisce in Liguria formalmente in prestito ma con obbligo di riscatto da parte del Genoa al termine del prossimo campionato, quando il Grifone acquisterà ufficialmente il cartellino del giocatore garantendo alla Juve circa 4 milioni.