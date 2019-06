Gonzalo Higuain è al centro del mercato, sul consolidato asse tra Juventus e Roma. Sul Corriere dello Sport, si parla sia di cifre che di formule, per un'operazione che potrebbe aprirsi da un momento all'altro. Difficile che i bianconeri accettino la proposta di Petrachi, che vorrebbe il Pipa in prestito e con un contributo della Juve sull'ingaggio.



LA RICHIESTA - Molto più probabile, invece, l'ipotesi prestito oneroso. La Juve ha fissato il suo prezzo: prestito oneroso a 12 milioni, con opzione di riscatto per l'anno successivo. La Roma frena, ma non tanto con la Juve quanto con le richieste del giocatore: 13 milioni lordi che, sommati ai 12, farebbero una cifra troppo alta per un acquisto "stagionale".