Nella conferenza stampa pre-Sampdoria, vigilia della prima di campionato, Andrea Pirlo ha parlato anche di tattica e di come pensa di far giocare la Juventus soprattutto finché manca ancora la figura del centravanti. Ecco cos'ha detto l'allenatore bianconero: "Non ho mai parlato di 4-3-3 ho sempre detto che in base a chi è a disposizione il modulo viene di conseguenza, si può giocare anche senza centravanti bisogna mettere i giocatori in diverse posizione del campo per sfruttare al meglio le caratteristiche. Avremo diversi giocatori che possono giocare in questa posizione, ci stiamo inventando qualcosa per farli rendere al meglio".