La Juventus mette le mani su Ramsey e Trincao. Al centrocampista gallese, in scadenza di contratto con l'Arsenal e nel mirino del PSG, è stato offerto un quinquennale fino al 2024 da 6,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 milioni di bonus e una commissione da 9 milioni per i suoi agenti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il giovane talento portoghese del Braga si tratta un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ovvero il corrispettivo della clausola rescissoria di Trincao.