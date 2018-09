Non è soltanto la Juventus a scendere in campo nel weekend, contro il Frosinone allo stadio Stirpe, con fischio d'inizio domenica sera alle ore 20.30.



GIOVANILI - Tante le bellissime sfide in programma per le giovanili, a partire dall'Under 23 in Serie C contro la Carrarese, in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro l'Alessandria all'esordio assoluto nella terza serie italiana. Ecco poi la Primavera, che affronta il Cagliari in trasferta dopo il successo all'esordio.



WOMEN - Finalmente, poi, parte anche il campionato della Juventus Women, reduce dal 2-2 di Champions League contro il Brondby, nei sedicesimi di finale d'andata della massima competizione continentale. Atteso il grande esordio, da squadra campione d'Italia in carica, arriva sabato contro il Chievo Verona.