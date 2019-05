La Juventus pensa già alla stagione 2019/2020, quella che potrebbe valere il nono scudetto consecutivo: sono state diffuse foto esclusive da parte del portale dedicato La Maglia Bianconera (Twitter: @La_Bianconera) su Instagram e Twitter e confermate da Footy Headlines della seconda maglia per la prossima stagione, quella da trasferta. Look inedito, come indicato dalle prime anticipazioni: si tratta di una maglia bianca con inserto camouflage, con scritte e sponsor di colore rosso, che dovrebbe essere presente come colore principale sui pantaloncini e, di nuovo abbinato al bianco, sui calzettoni.