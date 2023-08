Una cessione - in prestito - è stata annunciata solo poche ore fa: Marleysi è trasferito all', che al termine della prossima stagione avrà la possibilità di riscattarlo lasciando però al contempo alla Vecchia Signora il diritto di riportarlo a casa, qualora lo riterrà opportuno. A breve, poi, si dovrebbe procedere in modo del tutto analogo per Koni, promesso sposo del. Due giocatori, questi, che rientrano in due delle caselle più "chiacchierate" di questa sessione didella, ovvero quelle deglie dei, notoriamente in difficoltà per via della mancata partecipazione alle prossime coppe europee dovuta alla penalizzazione subita in campionato e alla successiva sentenza della Uefa. Insomma, in questo momentodella quale si parla ormai da mesi. Lo dimostra per esempio il caso di...