Passano i giorni e Adrien Rabiot non ha ancora trovato una squadra, almeno non ufficialmente. E con l'evoluzione che può prendere il mercato della Juve, un altro colpo a parametro zero di questo livello farebbe molto più che comodo. D'altronde lo stesso Fabio Paratici a più riprese lo ha inserito tra i centrocampisti al top nel panorama europeo, ecco perché il suo nome è tornato di moda il raffreddarsi della pista Barcellona. Contatti, ragionamenti in atto: troppo alta la richiesta iniziale di Rabiot, questo è sicuro. Intanto la Juve ci pensa e lui cerca squadra.