Ieri Marko Pjaca ha segnato la sua prima rete in Serie A con la maglia della Fiorentina. Il croato è arrivato in Viola in prestito e può essere riscattato dal club gigliato per 20 milioni di euro. La Juve, dal canto suo, ha un'opzione per il controriscatto fissata a 26 milioni di euro.