Massimiliano Allegri non rinuncia mai a Mario Mandzukic. Difficilmente il tecnico bianconero, quando ha potuto (cioè infortuni a parte), ha evitato di schierare il suo gigante, dall'inizio o a partita in corso. Ecco perchè nell'analisi di Tuttosport: "Rinunciare a Mario Mandzukic è sempre difficile e Massimiliano Allegri anche stavolta sembra intenzionato a far slittare il turno di riposo del croato. La decisione verrà presa in extremis, ma salvo cambi di programma Super Mario sarà il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo con Paulo Dybala in partenza qualche metro più indietro. Il primo a essere contento sarà proprio CR7: il Pallone d’Oro ha già compreso i benefici nell’avere al proprio fianco un guerriero come Mandzukic".