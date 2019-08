Paulo Dybala ha detto no allo United facendo naufragare lo scambio per Romelu Lukaku. ​Il motivo del mancato accordo è la richiesta del rappresentate del calciatore, Jorge Antun, che ha chiesto 15 milioni di euro di commissioni. Lo United avrebbe voluto che fosse la Juve a pagare parte di questa cifra ma i bianconeri non hanno accettato la richiesta dei Red Devils.