La Juventus stasera affronta il Monza per il "redivivo" Trofeo Berlusconi. Lo farà con parecchi giocatori in più rispetto alla prima amichevole contro il Cesena, dato che ci sono alcuni big rientrati al lavoro alla Continassa dopo le vacanze. In compenso, però, Allegri è costretto a lasciare a riposto Weston McKennie, che col Cesena si era distinto positivamente: proprio in quel match il centrocampista americano ha rimediato una botta dalla quale si sta ancora riprendendo del tutto. Allegri lo tiene dunque a riposo per permettergli un recupero completo.