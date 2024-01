Juve, ecco perché nessuno rimpiange Dragusin

Circa il 20% sulla futura rivendita. E la Juve si sfrega le mani guardando l'asta internazionale che si sta scatenando per Radu Dragusin, allo stato attuale potrebbe infatti portare nelle casse bianconere (via Genoa) circa 5 milioni. Perché alla Continassa comunque non è vissuto come un rimpianto: sacrificio necessario per arrivare ad Andrea Cambiaso, uno che oggi non sostituirebbero con Dragusin almeno in casa Juve.