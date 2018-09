Questa sera Mattia Perin farà il suo esordio ufficiale con la maglia della Juve. Contro il Frosinone Allegri ha deciso di confermare Sczesny per possibili problemi ambientali in terra ciociara. Perin, infatti, è originario di Latina, piazza storicamente rivale a quella frusinate. Per evitare problemi, insomma, Allegri ha preferito lanciare Perin in casa contro il Bologna.