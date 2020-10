Daniele Rugani ha scelto di scartare opzioni importanti come Valencia e Newcastle soprattutto per la questione Champions. Per Tuttosport, decisiva è stata la telefonata di Julien Stephan, l'allenatore del club francese, al quale ha strappato promessa d'impiego e importanza nella rosa. Già in giornata, Rugani potrebbe essere in città per le visite mediche.