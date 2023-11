. Un bel daffare per Cristianoe Giovanni, con il borsino di centrocampo che vede in rialzo le quotazioni di Rodrigorispetto a quelle di Emilee Lazar, aspettando di capire dove porterà la suggestione legata a Kalvin, nonostante la trattativa con il Sassuolo rimanga tutt'altro che semplice da sbloccare.Con i Red Devils che sanno di dover quantomeno provare a limitare i danni a livello economico, pur non potendo forzare troppo la mano. C'è ilche rimane l'opzione forse preferita da Sancho, che proprio in giallonero ha vissuto le migliori stagioni della sua pur giovane carriera., il primo passo è stato fatto dopo che intermediari avevano proposto anche alla Juve l'ipotesi di arrivare a Sancho a gennaio. Il prossimo sarà quello di poter ottenere il via libera pure a un accordo senza alcun obbligo di riscatto, nemmeno condizionato.stando a quanto filtra dall'Inghilterra, perché per lo United è un problema da risolvere nel minor tempo possibile. Allora la Juve ci pensa, allora la Juve ci prova.