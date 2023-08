. L'ultimo infortunio risale al 14 maggio scorso, una lesione muscolare che si è procurato da solo dopo una ventina di minuti della prima e unica partita in cui era stato schierato da titolare: stava crossando, si è fermato, stagione finita ma forse mai iniziata. Ennesima conseguenza della lesione al menisco laterale del ginocchio rimediato nel luglio del 2022 negli Usa, poi una sequenza infinita di problemi, anche fuori dal campo. Eprimo test solo la scorsa settimana nella partitella con l'Alessandria, poi la panchina di Udine e un'altra settimana di lavoro in gruppo.D'altronde il mercato non ha portato alcun acquisto in mediana, con oltre un anno di ritardo in casa Juve ci si augura che possa essere Pogba a trasformarsi nel colpo ritardatario anche se la prudenza si mischia allo scetticismo.Contro il Bologna in ogni caso si rivedrà una Juve del tutto simile a quella convincente di Udine. Staffetta in porta tra Szczesny e Perin, per il resto potrebbe esserci uno tra Fagioli e McKennie in luogo di Miretti. Questa la probabile formazione.