Paulo Dybala non è felice del suo nuovo ruolo alla Juventus e l'argentino potrebbe essere attratto dalle sirene di mercato estive. Secondo quanto riporta Ilbianconero.com, se in estate arriverà un'offerta la Juve ci penserà anche se il prezzo di Paulo non sarà certamente inferiore ai 100 milioni di euro. Chi al suo posto? In questo momento sono tre i nomi caldi che circolano in orbita Juve: Isco, Eriksen e James Rodriguez. Tutti trequartisti che potrebbero cambiare aria in estate. La priorità della Juve resta Dybala ma in caso di addio Paratici vuol farsi trovare pronto.