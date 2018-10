Sami Khedira si è fermato per un nuovo infortunio ai flessori che lo terrà lontano dai campi per circa 20 giorni. Secondo La Gazzetta dello Sport, salvo sorprese, il centrocampista della Juventus salterà il prossimo match di campionato contro il Genoa e quello di Champions League in casa del Manchester United. L'ex Real Madrid proverà a tornare a disposizione di Allegri il 27 ottobre per la sfida con l’Empoli o il 3 novembre contro il Cagliari.