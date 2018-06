Passerà il weekend, poi ecco la settimana giusta per annunciare un altro colpo a effetto: come fosse sulla fascia, Joao Cancelo corre sempre più verso Torino, e i prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, c'è l’accordo sui soldi che oscillano tra i 38 e i 40 milioni di euro e si lavora sulla formula che per i bianconeri dovrebbe essere cessione definitiva e non prestito con obbligo di riscatto. Sia da Torino che da Valencia aumenta la fiducia per trovare in tempi rapidi il numero di tranche e le facilitazioni giuste per far partire i bonifici. Entro il 30 giugno, però: è la data limite imposta dal fair play finanziario.