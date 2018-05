Emre Can non è stato incluso dal c.t. della Germania Joachim Löw nella lista dei convocati per il Mondiale in Russia. La decisione non dispiace affatto alla Juventus, che aspetta il centrocampista tedesco a Vinovo per l'inizio del ritiro estivo. Come si legge su Tuttosport, l'annuncio ufficiale del colpo a parametro zero dal Liverpool arriverà soltanto dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid.