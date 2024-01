Juve, ecco quando farà le visite mediche Djalò

Tiago Djaló, prossimo acquisto della Juventus in arrivo dal Lille, sarà a Torino la prossima settimana per sostenere le visite mediche. Quella che porterà il difensore classe 2000 alla corte di Max Allegri sarà un'operazione da 3.5 milioni più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni) più il 10% della futura rivendita. Un acquisto che di fatto la Juve si può permettere grazie alla percentuale ricevuta dal Genoa sulla vendita di Dragusin al Tottenham.