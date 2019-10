Douglas Costa scalpita e non vede l'ora di tornare in campo dopo l'infortunio contro la Fiorentina quasi un mese fa. Il brasiliano sta per tornare e l'ha annunciato anche sui social, ma, secondo il Corriere dello Sport, domani Sarri lo terrà a riposo contro il Bologna, per poi averlo in forma per la gara di Champions contro la Lokomotiv Mosca.