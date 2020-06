E' mancato tanto, ma ora Gonzalo Higuain è vicino al rientro in campo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il Pipita, reduce da un infortunio, dovrebbe tornare oggi ad allenarsi in gruppo. Ecco perché Maurizio Sarri è ottimista sulle possibilità di portarlo almeno in panchina nella prossima partita di campionato, che la Juve giocherà contro il Bologna. Cautela massima, come è ovvio che sia, ma le sensazioni sono positive. Per Chiellini, che pure si avvicina al ritorno in campo, i tempi dovrebbero essere leggermente più lunghi: l'obiettivo è essere al 100% per quando tornerà la Champions.