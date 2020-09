Gonzalo Higuain non ha ancora lasciato la Juventus, ma è ufficialmente fuori dal progetto. E ora quando si parla del mercato della Juventus si fanno solo i nomi di centravanti. In pole position c'è la situazione di Luis Suarez. Conosciamo bene la situazione: accordo già trovato col giocatore (10 milioni all'anno di stipendio per tre stagoni) ma lui deve liberarsi dal Barcellona, con cui è legato da un contratto fino al 2021 con opzione per il 2022. Ed è quello il nodo cruciale: il club catalano, come conferma oggi As, non vuole dargli la buonuscita che chiede lui, quei circa 15 milioni di euro che costituiscono il compenso che gli sarebbe dovuto nell'ultimo anno di contratto. Mentre il passaporto comunitario pare sia un problema relativo, più di tempistiche burocratiche che altro.

