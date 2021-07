Ancora qualche giorno di vacanza poi Juan Cuadrado tornerà a Torino. Lunedì le visite, martedì il rientro in gruppo. Riabbracciando quel Max Allegri che lo conosce benissimo. Sulla carta ripartirà da terzino destro, non sono escluse avanzate sulla linea degli attaccanti. In ogni caso Cuadrado resta intoccabile e nelle prossime settimane prolungherà il contratto in scadenza di almeno un'altra stagione, il suo futuro alla Juve non è in discussione.