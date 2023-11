Giorno dopo giorno si allontanano le possibilità di convocazione per Danilo in vista di Fiorentina-Juve. Il capitano bianconero, infatti, dopo aver svolto un programma personalizzato martedì è direttamente rimasto a riposo mercoledì. Quanto basta per capire che non ci sarà alcun tentativo di forzare i tempi di recupero. Obiettivo reale resta l'Inter dopo la sosta, si torna al piano originario.