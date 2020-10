Da tempo si sta allenando con il gruppo, corre ed è pronto per tornare tra gli arruolabili di Andrea Pirlo, ma manca ancora l’ok. Per De Ligt manca ancora l’ok dell’ortopedico, che permetterebbe al Maestro di convocarlo per i prossimi impegni. L'allenatore della Juventus ha spiegato le condizioni dell’olandese e il suo possibile rientro in conferenza stampa, alla viglia della sfida contro lo Spezia: “Deve aspettare ancora una settimana, purtroppo. L'ortopedico gli ha dato una settimana di stop, sta andando tutto bene, fin troppo bene, ma per essere sicuro ha detto di aspettare ancora una settimana”.