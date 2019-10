Ancora fuori squadra Aaron Ramsey e Douglas Costa. Il gallese ha problemi muscolari che però non vengono rilevati dagli esami strumentali a cui si sottopone: ​"Il ragazzo sotto sforzo ha sempre la sensazione di problema all'adduttore. Fattore di rischio in questo momento", ha dichiarato Sarri. Difficile prevedere il rientro che non dovrebbe essere troppo lontano. Douglas Costa potrebbe tornare a disposizione contro il Lecce o nella partita successiva contro il Genoa.