L'incontro odierno tra i dirigenti della Juventus e Massimiliano Allegri non è terminato con un rinnovo di contratto ma con l'ok di entrambe le parti sulle linee guida per il mercato estivo. La rivoluzione in casa Juve sarà pesante. Gli adii di Buffon, Asamoah e Lichtsteiner sono già stati decisi e anche la permanenza leader come Khedira e Mandzukic è incerta. Per questo, come riporta Sky Sport, Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di 7-8 calciatori nella prossima sessione di mercato.