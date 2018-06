"La Juve non mi ha ancora chiamato per il rinnovo e uno, a 31 anni, inizia a farsi delle domande", con queste parole ieri Benatia ha fatto capire il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus. Al momento sono due le squadre interessate al centrale marocchino. In pole c'è il Marsiglia di Rudi Garcia anche se l'Arsenal nelle ultime settimane ha messo gli occhi sull'ex Roma che costa intorno ai 20 milioni di euro. Benatia, scrive Tuttosport, preferirebbe giocare la Champions (né Arsenal né Marsiglia si sono qualificate per la prossima edizione) anche se il ritorno alla corte di Garcia sembra stuzzicare molto il difensore bianconero.