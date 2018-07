Jerome Boateng è uno degli obiettivi di mercato della Juventus anche se i parametri economici del calciatore potrebbero essere eccessivi per la Juve che sta facendo anche i conti per definire l'affare Cristiano Ronaldo. Un colpo, quello del portoghese, che ridurrebbe i margini di manovra negli altri reparti. Come riporta Il Corriere dello Sport Boateng vuole lasciare il Bayern ma per farlo i bavaresi chiedono tra i 50 e i 60 milioni di euro con il tedesco che fa gola anche allo United di José Mourinho.