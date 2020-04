A parole il prezzo è di 110 milioni, uno in meno di Lautaro Martinez. Ma Rocco Commisso sa che in questo preciso momento storico poter incassare la metà dalla cessione di Federico Chiesa sarebbe già un grande risultato. Ed è su questa base che gli intermediari stanno parlando con le pretendenti, Juve su tutte. Aspettando di capire quanto peso potranno avere le contropartite, da Rolando Mandragora in poi.