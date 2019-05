Chiusi gli affari in ottica futura per Cristian Romero con il Genoa e per Merih Demiral con il Sassuolo, la Juventus è pronta a chiudere il grande colpo in difesa in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo dei bianconeri resta Matthijs de Ligt, leader e capitano dell'Ajax. La concorrenza, però, non manca, con Barcellona e Real Madrid, oltre a Bayern Monaco e Manchester United, pronte a chiudere l'affare con il club olandese. I costi dell'operazione, come ricorda oggi Il Corriere dello Sport, sono decisamente molto alti: si parla di 80-90 milioni di euro all'Ajax, oltre a uno stipendio in doppia cifra per De Ligt.