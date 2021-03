Tra i tanti temi di attualità in casa Juventus, il club deve risolvere il futuro di Paulo Dybala. Una situazione complicata, perché la dirigenza bianconera non intende accettare le esose richieste dell’entourage dell’argentino, che rischia di partire al termine della stagione (in scadenza nel 2022). Intanto, Sky Sport ricorda i numeri a bilancio di Dybala: guadagna 7.3 milioni di euro netti all’anno, mentre nella prossima stagione graverà sui conti bianconeri per 5,5 milioni di euro, che sta a significare come la Juve abbia quasi del tutto ammortizzato la spesa per l’ex Palermo.