Proviamo a capire perché la Juve ha cercato in ogni modo di vendere, vendere, vendere. Tutti, quasi tutti. Solo Cristiano Ronaldo e pochi altri (forse Wojciech Szczesny e Giorgio Chiellini) non sono finiti sul mercato, gli altri invece sono stati inseriti in scambi o tentativi fantasiosi disegnati da Fabio Paratici. C'era un piano cessioni, chiaro. Fallito. Poi si sono aperte le porte a chiunque avesse qualcosa da proporre, a giocatori e società. Tutte ipotesi puntualmente e ugualmente falli. Ma perché c'è stato questo mese di agosto così convulso? Per questioni tecniche, vero: troppi giocatori così ingombranti non fanno necessariamente bene, la lista Champions ne è il più classico degli esempi. Cinque esclusioni sono tante, tantissime, troppe: fuori gli infortunati Giorgio Chiellini, Mattia Perin, Marko Pjaca. Poi con ogni probabilità Mario Mandzukic e un centrocampista non ancora identificato tra Emre Can e Rodrigo Bentancur, salvo nuovi controsorpassi su Blaise Matuidi. Questo l'aspetto tecnico. Ma poi c'è quello economico. Che non si deve intendere solo per quel che riguarda il gioco di plusvalenze, da poter completare con calma fino al 30 giugno 2020. C'è un monte ingaggi che spaventa, piaccia o non piaccia, spaventa per davvero. Sfiora i 150 milioni di euro netti guardando solo alla prima squadra, cui aggiungere tutti quei bonus che alla Juve si percepiscono praticamente sempre, muro abbondantemente sfondato considerando Maurizio Sarri (6 milioni), Max Allegri (7,5 milioni ancora a busta paga) e i loro staff. Serviva un netto taglio, non è arrivato.



L'ELENCO – Ecco, nel dettaglio, gli ingaggi percepiti da giocatori bianconeri, al netto delle tasse, bonus esclusi.



Cristiano Ronaldo 31 milioni

Matthijs De Ligt, Gonzalo Higuain 7,5 milioni

Paulo Dybala, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey 7 milioni

Miralem Pjanic 6,5 milioni

Douglas Costa, Sami Khedira 6 milioni

Leonardo Bonucci 5,5 milioni

Alex Sandro, Emre Can, Mario Mandzukic 5 milioni

Danilo 4,5 milioni

Giorgio Chiellini, Wojciech Szczesny, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado 4 milioni

Daniele Rugani, Federico Bernardeschi 3,5 milioni

Rodrigo Bentancur 2,5 milioni

Mattia Perin 2,3 milioni

Mattia De Sciglio 2 milioni

Gianluigi Buffon, Marko Pjaca 1,5 milioni

Merih Demiral 1,3 milioni

Carlo Pinsoglio 0,3 milioni