La Juventus ha deciso di esonerare Maurizio Sarri dopo una sola stagione, uno scudetto vinto, una Coppa Italia persa in finale e un'eliminazione agli ottavi di Champions contro il Lione, consumata nella serata di Torino di ieri sera. Juventus che ora dovrà pagare ancora per due anni l'ex Napoli.



Sarri è sotto contratto sino al 30 giugno 2022, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione. Quindi la Juventus si troverà costretta a versare 11 milioni di euro netti a Sarri, che al loro sono 20,3. Il tutto, ovviamente, è legato al futuro di Sarri: se starà fermo, percepirà il suo stipendio, se invece troverà un accordo con un nuovo club rinuncerà ai soldi del suo ingaggio. Ma per ora, Sarri, resta a libro paga della Juventus.