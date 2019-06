La Juventus fa sul serio per Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma in prestito al Cagliari nella seconda metà della scorsa stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri valutano 10 milioni di euro il classe '99 giallorosso, tra i migliori dell'ultimo Mondiale Under 20, chiuso dall'Italia al quarto posto.