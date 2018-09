Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web la Juventus ha confermato tutte le operazioni di mercato chiuse durante l'estate. Sono in tutto 69, ecco l'elenco completo.

Afonso Manuel ABREU DE FREITAS – cessione temporanea a Vitória (POR);

Naouirou AHAMADA – tesseramento da Federazione francese;

Raffaele ALCIBIADE – acquisizione definitiva da Pro Vercelli;

Emil AUDERO MULYADI – cessione temporanea con opzione-controopzione a Sampdoria;

Luca BARLOCCO – cessione temporanea a Piacenza;

Stefano BELTRAME – cessione temporanea con diritto d’opzione al Den Bosch (NL);

Leonardo BONUCCI – acquisizione definitiva da Milan;

Constantin Laurentiu BRANESCU – cessione temporanea a HNK Gorica (HRV);

Alberto BRIGNOLI – cessione definitiva a Palermo;

Cristian BUNINO – acquisizione temporanea da Pescara;

Davide CAIS – cessione temporanea ad Albissola;

Mattia CALDARA – cessione definitiva a Milan;

Emre CAN – tesseramento da Federazione inglese;

João Pedro CAVACO CANCELO – acquisizione definitiva da Valencia (SPA);

Alberto CERRI – cessione temporanea con obbligo riscatto a Cagliari;

Luca CLEMENZA – esercizio controopzione per acquisizione definitiva da Ascoli Picchio;

Luca CLEMENZA – cessione temporanea a Padova;

Douglas COSTA DE SOUZA – esercizio opzione per acquisizione definitiva da Bayern Munchen (GER);

Cosimo Marco DA GRACA – acquisizione temporanea con diritto d’opzione da Palermo;

Dario DEL FABRO – cessione temporanea a Cremonese;

Ferdinando DEL SOLE – cessione temporanea a Pescara;

Filippo DELLI CARRI – cessione temporanea a Rieti;

Koni DE WINTER – tesseramento da Federazione belga;

Cristiano Ronaldo DOS SANTOS AVEIRO – acquisizione definitiva da Real Madrid (SPA);

Radu Matei DRAGUSIN – acquisizione definitiva da Regal Sport (ROU);

Simone EMMANUELLO – acquisizione definitiva da Atalanta;

Andrea FAVILLI – acquisizione definitiva da Ascoli Picchio;

Andrea FAVILLI – cessione temporanea con opzione-controopzione a Genoa;

Nikolai Baden FREDERIKSEN – acquisizione definitiva da Nordsjælland (DNK);

Pol GARCIA TENA – cessione definitiva a St-Truidense (BEL);

N'cede Massimo Virou GOH – cessione temporanea ad Arsenal Kyiv (UKR);

Pedro Manuel GOMES OLIVEIRA DE ALMEIDA PEREIRA – cessione temporanea ad Espinho (POR);

Gonzalo Gerardo HIGUAIN – cessione temporanea con diritto d’opzione a Milan;

Franco ISRAEL WIBMER – acquisizione definitiva da Club Nacional (URY);

Eric LANINI – cessione temporanea ad Imolese;

Mirco LIPARI – acquisizione temporanea con diritto d’opzione da Empoli;

Roman MACEK – cessione temporanea a Lugano (CHE);

Giangiacomo MAGNANI – acquisizione definitiva da Perugia;

Giangiacomo MAGNANI – cessione definitiva con diritto di riacquisto a Sassuolo;

Christian Frederick B. MAKOUN REYES – acquisizione temporanea con diritto d’opzione da Zamora (VEN);

Rolando MANDRAGORA – cessione definitiva con diritto di riacquisto a Udinese;

Luka MARKOVIC – acquisizione temporanea con diritto d’opzione da Crotone;

Filippo MARRICCHI – cessione temporanea biennale con diritto d’opzione a Novara;

Luca MARRONE – cessione temporanea con obbligo riscatto a Hellas Verona;

Stephy Alvaro MAVIDIDI – acquisizione definitiva da Arsenal (ENG);

Kevin MONZIALO – tesseramento da Federazione francese;

Gabriele MORELLI – acquisizione temporanea con diritto d’opzione da Livorno;

Pablo MORENO TABOADA – acquisizione definitiva da Barcelona (SPA);

Nicola MOSTI – cessione temporanea ad Imolese;

Ricardo Manuel NARCISO DA COSTA CAMPOS – cessione temporanea a Valencia (SPA);

Timothy NOCCHI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;

Rogerio OLIVEIRA DA SILVA – cessione temporanea a Sassuolo;

Marco OLIVIERI – acquisizione temporanea con diritto d’opzione da Empoli;

Stefano PADOVAN – cessione temporanea a Casertana;

Stefano PELLIZZARI – cessione temporanea a Ravenna;

Mattia PERIN – acquisizione definitiva da Genoa;

Marko PJACA – cessione temporanea con opzione-controopzione a Fiorentina;

Gianluca SARO – cessione temporanea ad Empoli;

Giorgio SIANI – cessione temporanea a Ravenna;

Alhassane SOUMAH – cessione definitiva a Swarovski Wattens (AUT);

Leonardo SPINAZZOLA – esercizio controopzione per acquisizione definitiva da Atalanta;

Stefano STURARO – cessione temporanea a Sporting Club (POR);

Roger TAMBA M’PINDA – tesseramento da Federazione austriaca;

Roger TAMBA M’PINDA – cessione temporanea con opzione-controopzione ad Osijek (HRV);

Andres Felipe TELLO MUNOZ – cessione definitiva con diritto di riacquisto a Benevento;

Idrissa TOURE’ – acquisizione temporanea con diritto d’opzione da Werder Bremen (GER);

Oumar TOURE – cessione temporanea a Kukesi (ALB);

Alessandro VOGLIACCO – cessione temporanea a Padova;

Luca ZANIMACCHIA – acquisizione temporanea con opzione-controopzione da Genoa.