Da ieri, è ufficialmente il centrocampista più pagato della storia della Juventus. Arthur vestirà maglia bianconera da settembre, nel frattempo concluderà campionato e Champions League con il Barcellona, voglioso di iniziare la sua nuova avventura a Torino. Un trasferimento che già ha significato un record per i bianconeri, e che si arricchisce di due particolarità. L’ex Gremio è il 27esimo brasiliano della storia juventina, e si aggiungerà ai tre già presenti, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa. Inoltre, è il terzo giocatore che viene prelevato dal Barcellona, dopo Caceres e Dani Alves. A gennaio i due club hanno dato vita allo scambio tra Matheus Pereira e Alejandro Marques, con il secondo che non ha ancora esordito in prima squadra