Accostato alla Juventus, Isco, centrocampista del Real Madrid, non riesce a trovare continuità alla corte di Zidane. Del suo futuro ha parlato l'agente dello spagnolo, a Cadena Ser: "Circolano molte voci, lo sappiamo e ascoltiamo tutto. Ma non stiamo valutando alcuna offerta e l’idea è quella di non lasciare il Real Madrid". Sull'ex Malaga c'è anche l'Everton.