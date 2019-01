"Vedere giocare Dybala così è un piacere. Magari sarà deluso o triste perché gli manca il gol, ma diventerà un giocatore di grandissimo livello". Firmato, Massimiliano Allegri. Parole al miele dall'allenatore della Juventus al suo numero 10 dopo la partita vinta contro il Chievo lunedì sera. Una gara in cui la Joya ha brillato, con tante giocate di qualità e decisive, come l'assist per il momentaneo 2-0 di Emre Can.



EFFETTO CR7 - Qualità, ma non solo. Nella gara contro gli uomini di Mimmo Di Carlo, Dybala ha fatto segnare il proprio record di palloni toccati in un match di Serie A: ben 102. In aggiunta a questo dato, l'argentino è stato anche il bianconero ad aver corso di più (11,834 chilometri) dopo Matuidi (12,154). Numeri che testimoniano una trasformazione, quella da attaccante a "tuttocampista", come ama definire Allegri il nuovo ruolo di Paulo. Un cambio necessario dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, faro e terminale di ogni azione offensiva della Juve, come testimoniano i 14 gol segnati dal portoghese in questo campionato, contro gli appena due realizzati da Dybala. INCASTRO REAL - L'intreccio tra i due si sposta anche sul mercato. Secondo quanto scrivono i media inglesi, il Real Madrid starebbe pensando proprio alla Joya in vista della prossima estate, con un'offerta da 103 milioni di euro pronta a partire in direzione Continassa. Una risposta all'affare Ronaldo e all'interesse dei bianconeri per Isco e Marcelo. Senza dimenticare, poi, che Allegri è sempre uno dei candidati alla panchina delle Merengues in caso di addio a Solari: dialoghi fittissimi tra Torino e Madrid.