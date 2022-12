Se il Mondiale inciderà su tutte le grandi squadre di Serie A. Nessun'altra squadra infatti aveva tanti giocatori impegnati in Qatar (11 in totale) come la Juve.La più importante competizione per nazionali al Mondo è infatti da sempre una vetrina per tutti i giocatori, soprattutto per quelli il cui futuro è in bilico e a Torino ce ne sono molti che vivono questa situazione.ed è ormai a tutti gli effetti un imprescindibile per Deschamps. Con il contratto in scadenza nel 2023, oltre a un posto nella storia della sua nazionale,con qualche big europea che potrebbe presentare offerte molto vantaggiose.